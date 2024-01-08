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Разорвало на атомы - дрон попал в боекомплект российского танка, штурмовавшего плацдарм у Крынок
Разорвало на атомы — дрон попал в боекомплект российского танка, штурмовавшего плацдарм у Крынок (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191158-razorvalo-na-atomy-dron-popal-v-boekomplekt-rossiyskogo-tanka-shturmovavshego-placdarm-u-krynok.htmlРакурс
Екіпаж російського танка вирішив підкорити космос.
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У мережі показали, як бійці підрозділу БПЛА «Грифон» 501-го окремого батальйону морської піхоти влучним пострілом знищили російський танк під час чергової спроби штурмувати плацдарм наших морпіхів на лівому березі Херсонщини.
Росіяни знову почали штурмувати плацдарм морської піхоти на лівому березі Херсонщини.
Поцілили просто в боєкомплект, від чого танк розірвало на атоми.
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