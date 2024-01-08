На месте ударов ракет С-300 по Донбассу обнаружили более 100 фрагментов тел

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У Покровському районі у Донецькій області на місці ракетних ударів завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі вдалося встановити п’ятьох загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За даними начальника обладміністрації Вадима Філашкіна, на місці ударів 6 січня знайшли понад 100 фрагментів тіл. У житлові райони влучили ракети С-300.

У МВС повідомили, що вдалося впізнати тіла п’ятьох жертв — 34-річного чоловіка та 37-річної жінки з міста Покровськ. А також трирічну дівчинку, її тата й маму (32 та 30 років) з сусіднього села Рівне.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо, 11 людей цілими родинами загинули через російський удар.

Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина, 45 людей поранено унаслідок масованого обстрілу армії рф, повідомив 8 січня увечері президент України Володимир Зеленський.