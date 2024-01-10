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Судью Львова с паспортом рф восстановили в должности
Судью Львова с паспортом рф восстановили в должностиhttps://racurs.ua/n191217-sudu-lvova-s-pasportom-rf-vosstanovili-v-doljnosti.htmlРакурс
Київський окружний адміністративний суд сьогодні визнав незаконним та скасував наказ ексголови Верховного суду від 4 жовтня 2022 року про припинення повноважень та відрахування зі штату Верховного суду Богдана Львова.
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Також суддя Альона Кушнова постановила, що Львову мають виплатити зарплату за час «вимушеного прогулу».
Нагадаємо, що відрахували його зі штату на підставі інформації від СБУ, яка підтвердила наявність у судді Львова громадянства росії та російського податкового номера, про що першими розповіли журналісти-розслідувачі програми «Схеми».
У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.
Крім громадянства росії Львова, журналісти виявили, що у власності його дружини та тещі є квартира в москві: її приблизна ринкова вартість — 11 млн грн. У жодній зі своїх майнових декларацій він не вказував, що на дружину зареєстрована нерухомість у Москві.
До відрахування Богдан Львов був головою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
Після засідання він сказав, що «рішенням, безумовно, задоволений». Він відповів на запитання журналістів про російське громадянство, наявність якого СБУ підтвердила у жовтні 2022 року:
Мені себе переконувати не треба. Я знаю, що я є виключно громадянином України, і в мене єдиний паспорт.
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