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Беспилотники атаковали аэродром в рф, с которого взлетают ракетоносцы для ударов по Украине
Беспилотники атаковали аэродром в рф, с которого взлетают ракетоносцы для ударов по Украинеhttps://racurs.ua/n191216-bespilotniki-atakovali-aerodrom-v-rf-s-kotorogo-vzletaut-raketonoscy-dlya-udarov-po-ukraine.htmlРакурс
Два безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні.
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Вранці 10 січня Міноборони росії повідомило про збиття одного безпілотника над Саратовською областю, а голова регіону уточнив, що один безпілотник збили над Енгельським районом.
Медіа Astra з посиланням на джерела пише, що дронів було два — їх нібито збили й вони упали на територію аеродрому. Наслідки поки невідомі. На аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160.
Від території, контрольованої законною владою України, до кордонів Саратівської області приблизно 500 км, а до аеродрому під містом Енгельс більш як 600 км
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