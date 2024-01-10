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Ракурс
Безпілотники атакували аеродром в рф, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні

Безпілотники атакували аеродром в рф, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні

10 січ 2024, 11:48
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Два безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні.


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Вранці 10 січня Міноборони росії повідомило про збиття одного безпілотника над Саратовською областю, а голова регіону уточнив, що один безпілотник збили над Енгельським районом.

Медіа Astra з посиланням на джерела пише, що дронів було два — їх нібито збили й вони упали на територію аеродрому. Наслідки поки невідомі. На аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Від території, контрольованої законною владою України, до кордонів Саратівської області приблизно 500 км, а до аеродрому під містом Енгельс більш як 600 км

Джерело: Ракурс


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