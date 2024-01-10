Іран розробив для росії нову модель "шахеда"

https://racurs.ua/ua/n191215-iran-rozrobyv-dlya-rosiyi-novu-model-shaheda.html

Ракурс

Іран розробив для росії нову модель «шахеда».

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Співрозмовник Sky News у сфері безпеки зазначає, що новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним «хвостом».

БПЛА довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у 3 метри можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км.

Передбачається, що дрон-камікадзе буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

Також співрозмовник додав, що росія незабаром отримає від Ірану високоточні ракетні комплекси класу «земля-земля». Це включає ракети з дальністю понад 300 км.

Раніше у Повітряних силах не підтвердили знищення Shahed-238 з реактивним двигуном.

Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 «Шахед», чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти, — заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового «Шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «мінікрилатою ракетою». Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.