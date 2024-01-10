Американці та британці у Червоному морі збили 18 дронів і три ракети єменських хуситів, підтримуваних Іраном

На фото — HMS Diamond

https://racurs.ua/ua/n191214-amerykanci-ta-brytanci-u-chervonomu-mori-zbyly-18-droniv-i-try-rakety-iemenskyh-husytiv.html

Ракурс

Американські бойові кораблі і один британський відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, підтримуваних Іраном.

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Вчора хусити запустили 18 дронів-камікадзе, дві крилаті ракети та одну протикорабельну. Їх збили силами винищувачів F/A-18 Hornet, які піднялися з борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також вогнем з есмінців USS Gravely, USS Laboon, USS Mason і британського HMS Diamond.

Жертв і постраждалих кораблів немає, а хуситам обіцяють відповідь. За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, дрони і ракети запускали з районів єменських портових міст Ходейда та Моха.

Минулого тижня стало відомо, що найбільша у світі китайська судноплавна компанія припиняє доставку товарів до Ізраїлю. Про це пише ізраїльське економічне видання Globes.