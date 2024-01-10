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Зеленський поїхав на зустрічі з лідерами країн Балтії
Зеленський поїхав на зустрічі з лідерами країн Балтіїhttps://racurs.ua/ua/n191213-zelenskyy-poyihav-na-zustrichi-z-lideramy-krayin-baltiyi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 10 січня у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, щоб обговорити питання військової допомоги, інтеграції до ЄС та НАТО.
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Про це глава держави написав у своїх соцмережах.
Згодом президент України планує відвідати Естонію та Латвію.
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