Зеленський поїхав на зустрічі з лідерами країн Балтії

https://racurs.ua/ua/n191213-zelenskyy-poyihav-na-zustrichi-z-lideramy-krayin-baltiyi.html

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Президент України Володимир Зеленський 10 січня у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, щоб обговорити питання військової допомоги, інтеграції до ЄС та НАТО.

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Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Згодом президент України планує відвідати Естонію та Латвію.