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Ракурс
Зеленський поїхав на зустрічі з лідерами країн Балтії

Зеленський поїхав на зустрічі з лідерами країн Балтії

10 січ 2024, 11:00
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Президент України Володимир Зеленський 10 січня у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, щоб обговорити питання військової допомоги, інтеграції до ЄС та НАТО.


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Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Згодом президент України планує відвідати Естонію та Латвію.

Джерело: Ракурс


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