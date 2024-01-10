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Ракурс
Зеленский уехал на встречи с лидерами стран Балтии

Зеленский уехал на встречи с лидерами стран Балтии

10 янв 2024, 11:00
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Президент України Володимир Зеленський 10 січня у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, щоб обговорити питання військової допомоги, інтеграції до ЄС та НАТО.


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Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Згодом президент України планує відвідати Естонію та Латвію.

Источник: Ракурс


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