Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский уехал на встречи с лидерами стран Балтии
Зеленский уехал на встречи с лидерами стран Балтииhttps://racurs.ua/n191213-zelenskiy-uehal-na-vstrechi-s-liderami-stran-baltii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 10 січня у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, щоб обговорити питання військової допомоги, інтеграції до ЄС та НАТО.
.
Про це глава держави написав у своїх соцмережах.
Згодом президент України планує відвідати Естонію та Латвію.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...