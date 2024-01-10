В ВСУ не фиксируют подготовку наступления россиян на Харьков

https://racurs.ua/n191212-v-vsu-ne-fiksiruut-podgotovku-nastupleniya-rossiyan-na-harkov.html

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У ЗСУ не фіксують підготовки наступу рф на Харків.

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Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання потребує часу, ресурсів і навченого особового складу. Наразі рф залучила дуже великі сили в наступальній операції в Україні, — заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

За його словами, зараз їхня кількість по всій лінії фронту велика, і щоб сформувати ще якийсь наступальний кулак на будь-якій ділянці фронту, потрібно провести великі підготовчі дії. Якби такі підготовчі дії були, то наші військові їх би бачили.