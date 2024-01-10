В ВСУ не фиксируют подготовку наступления россиян на Харьков

В ВСУ не фиксируют подготовку наступления россиян на Харьковhttps://racurs.ua/n191212-v-vsu-ne-fiksiruut-podgotovku-nastupleniya-rossiyan-na-harkov.htmlРакурс
У ЗСУ не фіксують підготовки наступу рф на Харків.
Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання потребує часу, ресурсів і навченого особового складу. Наразі рф залучила дуже великі сили в наступальній операції в Україні, — заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.
За його словами, зараз їхня кількість по всій лінії фронту велика, і щоб сформувати ще якийсь наступальний кулак на будь-якій ділянці фронту, потрібно провести великі підготовчі дії. Якби такі підготовчі дії були, то наші військові їх би бачили.
Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути. Але ворог сильний, має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати, — додав Фітьо.