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Ракурс
В отставку ушел заместитель командующего Сил ТрО, являвшийся одним из руководителей обороны Киева

В отставку ушел заместитель командующего Сил ТрО, являвшийся одним из руководителей обороны Киева

10 янв 2024, 10:35
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Заступник командувача Сил ТрО, бригадний генерал Сергій Собко йде у відставку. Причина відставки поки невідома.


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У 2014 році Собко виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. У січні 2022 року його призначили начальником штабу — заступником командувача Сил ТрО.

На початку повномасштабного вторгнення він був одним із керівників оборони Києва.

Хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО, — написав він у себе на Фейсбук, не вказавши причини такого рішення.

Источник: Ракурс


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