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Ракурс
В Запорожье задержали экс-подполковника МВД, который по заказу россиян «охотился» на оборонные заводы

В Запорожье задержали экс-подполковника МВД, который по заказу россиян «охотился» на оборонные заводы

10 янв 2024, 10:18
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В Запоріжжі затримали ще одного агента російської воєнної розвідки


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Фігурант виявився ексзаступником начальника відділу колишнього обласного управління МВС у чині підполковника, який у 2014 році звільнився зі служби, повідомляють в СБУ.

У вересні 2023 року зловмиснику доручили розпочати збір розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні. Для цього він їздив по Запоріжжю та передмістю і «добував» інформацію про розташування позицій ППО та місця дислокації особового складу і техніки Сил оборони.

Також він інформував ворога про розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Источник: Ракурс


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