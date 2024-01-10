Ракурсhttps://racurs.ua/
В Запорожье задержали экс-подполковника МВД, который по заказу россиян «охотился» на оборонные заводы
В Запорожье задержали экс-подполковника МВД, который по заказу россиян «охотился» на оборонные заводыhttps://racurs.ua/n191210-v-zaporoje-zaderjali-eks-podpolkovnika-mvd-kotoryy-po-zakazu-rossiyan-ohotilsya-na-oboronnye.htmlРакурс
В Запоріжжі затримали ще одного агента російської воєнної розвідки
.
Фігурант виявився ексзаступником начальника відділу колишнього обласного управління МВС у чині підполковника, який у 2014 році звільнився зі служби, повідомляють в СБУ.
У вересні 2023 року зловмиснику доручили розпочати збір розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні. Для цього він їздив по Запоріжжю та передмістю і «добував» інформацію про розташування позицій ППО та місця дислокації особового складу і техніки Сил оборони.
Також він інформував ворога про розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу.
Йому загрожує довічне ув’язнення.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...