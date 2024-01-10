Власти показали фото разрушенного российскими С-300 лечебного центра для детей

https://racurs.ua/n191209-vlasti-pokazali-foto-razrushennogo-rossiyskimi-s-300-lechebnogo-centra-dlya-detey.html

Ракурс

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото зруйнованого лікувального центру для дітей.

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Обстріл стався близько 23:00 напередодні. Двома ракетами С-300 зруйнували медичний корпус, будівлю їдальні та пошкодили територію закладу. Минулось без людських жертв.

Синєгубов повідомив, що упродовж доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Близько 9.30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.

Унаслідок повторного обстрілу у сепі Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.