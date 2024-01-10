У Запоріжжі затримали екс-підполковника МВС, який на замовлення росіян «полював» на оборонні заводи

https://racurs.ua/ua/n191210-u-zaporijji-zatrymaly-eks-pidpolkovnyka-mvs-yakyy-na-zamovlennya-rosiyan-poluvav-na-oboronni.html

Ракурс

В Запоріжжі затримали ще одного агента російської воєнної розвідки

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Фігурант виявився ексзаступником начальника відділу колишнього обласного управління МВС у чині підполковника, який у 2014 році звільнився зі служби, повідомляють в СБУ.

У вересні 2023 року зловмиснику доручили розпочати збір розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні. Для цього він їздив по Запоріжжю та передмістю і «добував» інформацію про розташування позицій ППО та місця дислокації особового складу і техніки Сил оборони.

Також він інформував ворога про розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу.

Йому загрожує довічне ув’язнення.