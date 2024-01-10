У відставку пішов заступник командувача Сил ТрО, який був одним із керівників оборони Києва

https://racurs.ua/ua/n191211-u-vidstavku-pishov-zastupnyk-komanduvacha-syl-tro-yakyy-buv-odnym-iz-kerivnykiv-oborony-kyieva.html

Ракурс

Заступник командувача Сил ТрО, бригадний генерал Сергій Собко йде у відставку. Причина відставки поки невідома.

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У 2014 році Собко виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. У січні 2022 року його призначили начальником штабу — заступником командувача Сил ТрО.

На початку повномасштабного вторгнення він був одним із керівників оборони Києва.