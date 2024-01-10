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Американцы и британцы в Красном море сбили 18 дронов и три ракеты йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном
Американцы и британцы в Красном море сбили 18 дронов и три ракеты йеменских хуситов, поддерживаемых Ираномhttps://racurs.ua/n191214-amerikancy-i-britancy-v-krasnom-more-sbili-18-dronov-i-tri-rakety-yemenskih-husitov.htmlРакурс
Американські бойові кораблі і один британський відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, підтримуваних Іраном.
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Вчора хусити запустили 18 дронів-камікадзе, дві крилаті ракети та одну протикорабельну. Їх збили силами винищувачів F/A-18 Hornet, які піднялися з борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також вогнем з есмінців USS Gravely, USS Laboon, USS Mason і британського HMS Diamond.
Жертв і постраждалих кораблів немає, а хуситам обіцяють відповідь. За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, дрони і ракети запускали з районів єменських портових міст Ходейда та Моха.
Минулого тижня стало відомо, що найбільша у світі китайська судноплавна компанія припиняє доставку товарів до Ізраїлю. Про це пише ізраїльське економічне видання Globes.
Китайська судноплавна компанія COSCO, на частку якої припадає близько 11% світової торгівлі, призупинила доставки товарів до ізраїльських портів.
Повідомляється, що компанія ухвалила це рішення, попри те, що її кораблям у Червоному морі не загрожує атака хуситів.
Китай є покупцем 90% нафти, що експортується Іраном. Тому ймовірність того, що хусити обстріляють суди державної китайської компанії, дуже мала і це ставить під сумнів причину такого рішення COSCO.
Згідно з ізраїльськими ЗМІ, це рішення ухвалене через підтримку Пекіном палестинців.
З 2021 року Китай став найбільшим імпортером на ізраїльському ринку. У 2022 році Китай поставив до Ізраїлю продукцію на 13 млрд дол., у зворотному напрямку пройшли товари на 5 млрд. За перші 11 місяців 2023 року обсяг китайського експорту до Ізраїлю перевищив 10 млрд.
Ціни на відправлення товарів по всьому світу стрімко зростають після шести тижнів перебоїв у Червоному морі, де підтримувані Іраном бойовики хусити атакують комерційні судна, пише Axios.
Близько 30% світового обсягу контейнеровозів переміщується через Суецький канал, який з'єднує Червоне море з Середземним морем.
Раніше оцінювалося, що напади хуситів на кораблі у Червоному морі можуть скоротити світові судноплавні потужності на 20%.
Спотові тарифи на доставку товарів з Азії до Північної Європи зросли на 173% порівняно з тим, що було до того, як вантажовідправники почали змінювати маршрути відправлень, а тарифи на східне узбережжя Північної Америки зросли на 52%.
Це підвищить ціни та створить дефіцит низки товарів.
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