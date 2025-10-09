Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана, заявил Дональд Трапм. Фото:

Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу американського мирного плану.

Незабаром всі ізраїльські заручники будуть звільнені, а Армія оборони Ізраїлю відведе свої війська до узгодженої лінії. Це буде першим кроком «до міцного, довгострокового і мирного миру». Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

З гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це великий день для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і Туреччини, які працювали разом з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія стала реальністю, — йдеться у повідомленні.

Водночас Трамп в інтерв’ю Fox News уточнив, що обмін заручниками, ймовірно, відбудеться 13 жовтня. А країни Близького Сходу допоможуть у відновленні Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поінформував у соцмережах, що 9 жовтня він скличе уряд, щоб схвалити угоду та повернути додому всіх заручників.

У ХАМАС заявили, що угода передбачає припинення війни в секторі Гази, виведення ЦАХАЛ, надходження гуманітарної допомоги та обмін полоненими.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ інформували, що ізраїльський політично-безпековий кабінет схвалив план захоплення Гази. Це рішення було прийнято після заяв прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім сектором.

Джерело: Fox News