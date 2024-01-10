Глубокий конституционный кризис в Польше — что происходит вокруг задержания двух политиков PiS

https://racurs.ua/n191220-glubokiy-konstitucionnyy-krizis-v-polshe-chto-proishodit-vokrug-zaderjaniya-dvuh-politikov-pis.html

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Увечері 9 січня поліція увійшла до президентського палацу у Варшаві і взяла під варту двох депутатів «Права і справедливості» — екс-міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацєя Вонсіка.

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Політики перебували там від ранку й уникали затримання. Раніше суд засудив політиків до двох років ув’язнення у справі так званого земельного скандалу. Західні ЗМІ називають арешт різким загостренням у протистоянні між новою і попередньою владою.

Після цього у Варшаві спалахнули протести під президентським палацом і поліцейським відділком, куди правоохоронці відвезли політиків.

У канцелярії президента заявили, що поліція «принизила гідність польської держави, увійшовши до палацу й арештувавши гостей президента». Прем'єр Дональд Туск сказав, що ситуація є незвичайною, адже «немає таких інструкцій для прем'єр-міністра чи очільника МВС, що робити в ситуації, коли засуджені повинні бути у в’язниці, а вони перебувають у президентському палаці».

Сам Дуда в момент затримання перебував в іншій офіційній резиденції (Бельведері) на зустрічі з білоруською опозицією. Коли президент дізнався, що правоохоронці заарештовують Камінського і Вонсіка, він відразу вирушив до президентського палацу.

Однак, як заявлять у президентській канцелярії, кортеж глави держави не відразу зміг покинути Бельведер, адже виїзд був заблокований міським автобусом з увімкненими аварійними сигналами. У канцелярії президента заявили, що це була спланована акція проти президента.

У варшавській мерії відкинули звинувачення і сказали, що в автобусі заблокувалася гальмівна система і він не міг рухатися далі, а кортеж президента виїхав з резиденції через тротуар.

В опозиційній партії «Право і справедливість» заявляють, що Вонсік і Камінський є політичними в’язнями, а чинний уряд порушив Конституцію. Маршалок Сейму Шимон Головня назвав ситуацію навколо політиків «глибокою конституційною кризою», а Туск нагадав про покарання, які загрожують за переховування людей, розшукуваних поліцією.

За урядів PiS 2015−2023 Камінський був міністром МВС, а Вонсік віцеміністром у цьому міністерстві. Вони розглядаються, як одні з реалізаторів нелегальних підслуховувань програмуванням Pegasus опозиції в політичних цілях.

Вчора на фасаді президентського палацу висвітлювалася ілюмінація з обличчями затриманих і з написом «солідарні з Камінським і Вонсіком».

Варто сказати, що справа стосується так званого земельного скандалу, який розгорівся в середині 2007 року. Камінський тоді очолював Центральне антикорупційне бюро (СBA), а Вонсік був його заступником. СBA підозрювало лідера партії «Самооборона» і тодішнього віцеміністра Анджея Леппера в корупції і готувало відповідну спецоперацію, щоб показати, що він бере хабарі. Операція закінчилася фіаском, але Леппер таки втратив посаду. ЗМІ пишуть, що справа мала політичний підтекст.

2015 року Окружний суд Варшави засудив Маріуша Камінського і Мацєя Вонсіка до трьох років позбавлення волі за перевищення службових повноважень та незаконну оперативну діяльність у рамках «земельного скандалу». Того ж року президент Анджей Дуда помилував засуджених. Камінський і Вонсік посіли керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації.

З огляду на президентське помилування, Воєводський суд скасував вирок суду першої інстанції і закрив справу.

Однак через через кілька років Верховний суд постановив, що президентське помилування було нечинним, адже вирок у справі не набув законної сили, і скерував справу на повторний розгляд. 20 грудня 2023 року суд визнав Камінського і Вонсіка винними і засудив їх до двох років позбавлення волі. Політики наполягають на своїй невинуватості. Нині вони перебувають у тюрмі, в окремих камерах. Камінський розпочав голодування.