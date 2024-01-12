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Военный застрелил офицера и покончил жизнь самоубийством в Николаевской области
Военный застрелил офицера и покончил жизнь самоубийством в Николаевской областиhttps://racurs.ua/n191299-voennyy-zastrelil-oficera-i-pokonchil-jizn-samoubiystvom-v-nikolaevskoy-oblasti.htmlРакурс
На Миколаївщині військовий застрелив заступника командира роти, а тоді покінчив життя самогубством.
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Керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов сказав, що подія сталася 7 січня, повідомляє «Укрінформ».
Пролунало шість пострілів у заступника командира роти з автомата, унаслідок чого той помер.
Потім військовослужбовець застрелився сам, — сказав Кльопов.
Слідство за цим фактом здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратури у сфері оборони.
Екс-нардеп Ігор Мосійчук у відео на своєму TikTok-каналі повідомив, що подія сталася 7 січня. У селі Березнегувате Миколаївської області військовослужбовець військової частини А0216 штаб-сержант Ф. розпочав стрілянину з автомата АК-74. Джерела повідомили, що у нього виник конфлікт із заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, старшим лейтенантом К.
Після сварки Ф. узяв автомат і здійснив близько шести пострілів в офіцера, який помер на місці. Потім Ф. вистрілив собі у скроню з цієї ж зброї. За словами Мосійчука, Ф. був мобілізований 26 лютого 2022 року, з початку війни брав участь у бойових діях.
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