Z-военкоры заявили об ужасном качестве снарядов из Северной Кореи

https://racurs.ua/n191300-z-voenkory-zayavili-ob-ujasnom-kachestve-snaryadov-iz-severnoy-korei.html

Ракурс

Російські артилеристи в Україні скаржаться на низьку якість снарядів, які 2023 року почала постачати Північна Корея. За словами провоєнних блогерів, найбільше нарікань отримують якість та кількість пороху в боєприпасах, пише The Moscow Times.

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За даними колись близького до розформованої ПВК «Вагнер» телеграм-каналу Grey Zone, російським військовим на озброєння надходять іранські снаряди, про які відгукуються «непогано», та північнокорейські, які «проклинають». Через низьку якість пороху їх використовують у ситуаціях, де «точність і купність, та й взагалі вихід снаряда зі стволу має найменшу важливість».

Іранські снаряди залишають сліди сажі, від яких доводиться чистити бойок гармати, проте летять дуже добре, пише канал «Портфель Генштабу». Північнокорейські снаряди летять повз ціль, додає він, оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

Абсолютний кал. Якщо снаряд долетів і розірвався — у розрахунку гармати свято, тоді всі танцюють і співають хвалебні пісні Кіму (Кім Чен Ину — північнокорейському диктатору — «Ракурс»). Якщо снаряд не долетів і впав на голову нашій піхоті — подякуйте напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису, — зазначає Олексій Ларкін, співробітник проекту WarGonzo.

За його словами, російської армії не варто чекати на якесь високотехнологічне озброєння від північнокорейських виробників, «якщо вони ж не в змозі зібрати простенький снаряд для гармати».