В Европарламенте собрали голоса за лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС

https://racurs.ua/n191306-v-evroparlamente-sobrali-golosa-za-lishenie-vengrii-prava-golosa-v-sovete-es.html

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У Європарламенті зібрали голоси за позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС.

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Загалом зібрали 120 голосів з різних партій та кількох держав-членів ЄС. Далі планують оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні, що може статися вже наступного тижня, оскільки тоді Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

Про це розповів депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.

Сарвамаа пропонує застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до ч. 2 ст. 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Його пропозиції щодо Угорщини можуть бути включені до резолюції Європарламенту, за яку голосуватимуть наступного тижня.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія пропонує Угорщині компроміс для виділення 50 млрд євро Україні. Financial Times, за даними неназваних високопосадовців, з якими спілкувалося видання, написала, що для переконування прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето, Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС.

FT підкреслює, що фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні у 2025 році.

Єврокомісія також не проти, щоб були щорічні перевірки допомоги, і щоб додали пункт про «екстрене гальмування», за яким будь-яка країна може винести серйозні занепокоєння щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС.

Але, зазначається, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето.

Угорський високопосадовець вважає, що швидше за все цього буде достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето.