Гигантский пожар под Санкт-Петербургом – горят склады

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У російському Санкт-Птербурзі палає склад одного з інтернет-магазинів. Пожежа охопила площу 50 тис кв. м.

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Спочтаку площа пожежі оцінювалася в 1 тисячу квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений, четвертий ступінь складності.

Повідомлень про постраждалих, на жаль, немає. До гасіння залучено 112 осіб і 25 одиниць техніки, пише РБК.

Склад розташований в будинку № 153 на Московському шосе, уточнили в російському МНС.

У Wildberries вже пообіцяли, що відшкодують продавцям збитки за знищений вогнем товар, а покупцям повернуть гроші.