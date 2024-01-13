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Гигантский пожар под Санкт-Петербургом – горят склады
Гигантский пожар под Санкт-Петербургом — горят склады (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n191314-gigantskiy-pojar-pod-sankt-peterburgom-goryat-sklady-foto-video.htmlРакурс
У російському Санкт-Птербурзі палає склад одного з інтернет-магазинів. Пожежа охопила площу 50 тис кв. м.
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Спочтаку площа пожежі оцінювалася в 1 тисячу квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений, четвертий ступінь складності.
Повідомлень про постраждалих, на жаль, немає. До гасіння залучено 112 осіб і 25 одиниць техніки, пише РБК.
Склад розташований в будинку № 153 на Московському шосе, уточнили в російському МНС.
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