США начали разговор с правительством Украины по поводу двусторонних гарантий безопасности

https://racurs.ua/n191313-ssha-nachali-razgovor-s-pravitelstvom-ukrainy-po-povodu-dvustoronnih-garantiy-bezopasnosti.html

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Сполучені Штати розпочали розмову з урядом України стосовно двосторонніх гарантій безпеки.

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Як розповіла посол США Бріджит Брінк під час зустрічі з журналістами, Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні захистити себе і стримати майбутню агресію росії, повідомляє «Радіо Свобода».

На додаток до допомоги у сфері безпеки, яку ми вже надали, щоб допомогти відбити та збити російські ракети і безпілотники, ми також зобов’язуємося думати про більш довгострокову перспективу. Ми також взяли на себе широкі зобов’язання в стратегічному сенсі щодо вашого членства в НАТО. І я знаю, що цього прагнуть і українці, але до того часу має існувати міст, який допоможе нам підтримати вас у гарантуванні безпеки, яку ми хочемо вам надати, — заявила вона.

Посол США нагадала про те, що минулого літа під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 зібралися разом і оголосили про підтримку багатосторонніх і двосторонніх гарантій безпеки щодо України. Це, за її словами «і є цей місток».