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Силы россии утром 13 января атаковали Украину ракетами — что известно

Силы россии утром 13 января атаковали Украину ракетами — что известно

13 янв 2024, 08:24
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Масована ракетна атака рашистів по Україні відбулася уранці 13 січня.


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Пуски здійснили по шість російських бортів ТУ-95мс та ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К.

Крім того, відбувався запуск ракет наземного базування з Криму, у повітрі були московитські

СУ-34/СУ-35.

Пабліки та очевидці повідомляли в мережі про вибухи у Кропивницькому, Кременчуці, Дніпрі, Чернігові,

Івано-Франківську, Сумах. Наразі Повітряні сили та місцева влада готують докладну інформацію про можливі влучання та роботу ППО.

Источник: Ракурс


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