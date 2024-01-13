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Силы россии утром 13 января атаковали Украину ракетами — что известно
Силы россии утром 13 января атаковали Украину ракетами — что известноhttps://racurs.ua/n191312-sily-rossii-utrom-13-yanvarya-atakovali-ukrainu-raketami-chto-izvestno.htmlРакурс
Масована ракетна атака рашистів по Україні відбулася уранці 13 січня.
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Пуски здійснили по шість російських бортів ТУ-95мс та ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К.
Крім того, відбувався запуск ракет наземного базування з Криму, у повітрі були московитські
СУ-34/СУ-35.
Пабліки та очевидці повідомляли в мережі про вибухи у Кропивницькому, Кременчуці, Дніпрі, Чернігові,
Івано-Франківську, Сумах. Наразі Повітряні сили та місцева влада готують докладну інформацію про можливі влучання та роботу ППО.
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