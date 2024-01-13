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Сили рф уранці 13 січня атакували Україну ракетами - що відомо

Сили рф уранці 13 січня атакували Україну ракетами — що відомо

13 січ 2024, 08:24
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Масована ракетна атака рашистів по Україні відбулася уранці 13 січня.


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Пуски здійснили по шість російських бортів ТУ-95мс та ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К.

Крім того, відбувався запуск ракет наземного базування з Криму, у повітрі були московитські

СУ-34/СУ-35.

Пабліки та очевидці повідомляли в мережі про вибухи у Кропивницькому, Кременчуці, Дніпрі, Чернігові,

Івано-Франківську, Сумах. Наразі Повітряні сили та місцева влада готують докладну інформацію про можливі влучання та роботу ППО.

Джерело: Ракурс


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