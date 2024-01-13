США завдали чергового удару по хуситах в Ємені

https://racurs.ua/ua/n191311-ssha-zavdaly-chergovogo-udaru-po-husytah-v-iemeni.html

Ракурс

США завдали у ніч на 13 січня чергового удару по хуситах в Ємені. Стверджується, що радіолокаційний комплекс хуситів був пошкоджений.

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Телеканал «Аль-Масіра», який належить хуситам, повідомляє, що в столиці країни Сані пролунали вибухи: атаковано розташовану неподалік авіабазу Аль-Дайламі.

Удар було завдано через день після скоординованої атаки на позиції хуситів США та Великобританії за підтримки ряду інших країн. За даними Пентагону, військові вразили 60 цілей на 28 об'єктах. Серед них радари, системи протиповітряної оборони, склади, пускові майданчики безпілотників і ракет. Хусити повідомили, що в результаті обстрілу п’ятеро військових загинули, ще шестеро отримали поранення.

Президент США Джо Байден попередив, що удари можуть продовжуватися, якщо хусити не припинять нападати на торгові та військові судна в економічно важливому районі. На запитання журналістів, чи можна хуситів назвати терористичним угрупованням, Байден відповів: «Думаю, що так».

У лютому 2021 року США виключили угруповання хуситів зі списку терористів — і тепер вони можуть його повернути.

Іран, який підтримує хуситів, Катар, росія, Саудівська Аравія та Туреччина засудили удари США та Великої Британії. Самі хусити заявили, що й далі атакуватимуть кораблі, що прямують до Ізраїлю та з Ізраїлю. Раніше хусити оголосили, що приєднуються до війни проти Ізраїлю на боці угруповання ХАМАС, визнаного США та ЄС терористичним угрупованням.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня США та Британія вдарили по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Хусити — це шиїтське воєнізоване угруповання зейдитів, яке діє в Ємені та виникло в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії. Угруповання названо на честь свого засновника і колишнього лідера Хусейна аль-Хуті, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. Тоді самопроголошений імам Хусейн аль-Хуті підняв антиурядовий повстання, звинувативши владу Ємену в так званій «дискримінації зейдитського населення». Після його смерті керівництво групою перейшло до його брата Абдель-Маліка аль-Хуті.

Війна у Ємені почалася наприкінці 2014 року. У конфлікт втрутилася Саудівська Аравія. Тоді місто Сану захопили хусити та встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами.

Хусити кажуть, що їхні атаки на судноплавні маршрути в Червоному морі — це демонстрація підтримки палестинців та ХАМАСу.

Хусити — частина так званої «Вісі опору» — антиізраїльського та антизахідного альянсу збройних формувань («Хамас», «Хезболла» та хусити), яких підтримує Іран. Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

Напади порушили міжнародну торгівлю, змусивши кораблі йти довгим маршрутом навколо Південної Африки, щоб уникнути удару. А зростання вартості доставки може спровокувати новий спалах глобальної інфляції. ано через день після скоординованої атаки на позиції хуситів США та Великобританії за підтримки ряду інших країн. За даними Пентагону, військові вразили 60 цілей на 28 об'єктах. Серед них радари, системи протиповітряної оборони, склади, пускові майданчики безпілотників і ракет. Хусити повідомили, що в результаті обстрілу п’ятеро військових загинули, ще шестеро отримали поранення.

Президент США Джо Байден попередив, що удари можуть продовжуватися, якщо хусити не припинять нападати на торгові та військові судна в економічно важливому районі. На запитання журналістів, чи можна хуситів назвати терористичним угрупованням, Байден відповів: «Думаю, що так».

У лютому 2021 року США виключили угруповання хуситів зі списку терористів — і тепер вони можуть його повернути.

Іран, який підтримує хуситів, Катар, росія, Саудівська Аравія та Туреччина засудили удари США та Великої Британії. Самі хусити заявили, що й далі атакуватимуть кораблі, що прямують до Ізраїлю та з Ізраїлю. Раніше хусити оголосили, що приєднуються до війни проти Ізраїлю на боці угруповання ХАМАС, визнаного США та ЄС терористичним угрупованням.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня США та Британія вдарили по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Хусити — це шиїтське воєнізоване угруповання зейдитів, яке діє в Ємені та виникло в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії. Угруповання названо на честь свого засновника і колишнього лідера Хусейна аль-Хуті, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. Тоді самопроголошений імам Хусейн аль-Хуті підняв антиурядовий повстання, звинувативши владу Ємену в так званій «дискримінації зейдитського населення». Після його смерті керівництво групою перейшло до його брата Абдель-Маліка аль-Хуті.