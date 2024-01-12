Український фігурист виступив із «плямою крові» на сорочці під час чемпіонату Європи

https://racurs.ua/ua/n191310-ukrayinskyy-figuryst-vystupyv-iz-plyamou-krovi-na-sorochci-pid-chas-chempionatu-ievropy.html

Ракурс

Український фігурист Іван Шмуратко виступив із «плямою крові» на сорочці у довільній програмі чемпіонату Європи-2024.

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За виступ у довільній програмі на Євро-2024, який відбувається у Литві, Шмуратко отримав 140.70 балів. Це був третій результат з 12 учасників, які вже показали свою довільну програму.

Український фігурист першим розпочав виступи у довільній програмі. А на лід вийшов у сорочці з червоною плямою.

Коментуючи зміст довільної програми для «Суспільне Спорт», Шмуратко пояснив: заклав у неї сенс стану перебування між життям та смертю. А вихід на лід у сорочці з червоною плямою — смертю людей від ракет.

Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров’ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров’ю, — сказав український фігурист.

Також зміну довільної програми Шмуратко пояснив бажанням вийти на широкий рівень сприйняття.

Передусім, це було внутрішнє відчуття для виходу на світову, широку аудиторію. Скрипка Василя Зінкевича мені дуже імпонує, буду ще показувати. Ми з Михайлом Лейбою вирішили зробити щось більш доступне для широкої аудиторії. [У довільній програмі] були [композиції] Людовіко Ейнауді та Олафура Арнольдса.

Шмуратко — 22-річний український фігурист, який представляє Київ та спеціалізується на одиночному катанні. Він учасник і фіналіст Олімпійських ігор-2022 (24-те місце), учасник чемпіонатів світу (найкращий результат — 21-ше місце 2021 року).