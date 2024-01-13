На Тайване избирают президента, пока лидирует прозападный кандидат

https://racurs.ua/n191319-na-tayvane-izbiraut-prezidenta-poka-lidiruet-prozapadnyy-kandidat.html

Ракурс

На Тайвані обирають президента. Багато хто впевнений, що від результатів голосування залежить те, чи наважиться Китай розпочати війну.

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13 січня на Тайвані відбуваються президентські вибори. Один з основних кандидатів дуже коротко сформулював значущість голосування: за його оцінкою, від результатів виборів безпосередньо залежить, чи наважиться Китай на повномасштабне вторгнення. Якщо збройний конфлікт таки розпочнеться, це вартуватиме людству до 10% світового ВВП.

На Тайвані уже розпочався підрахунок голосів після проведення загальних виборів. У президентській гонці лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде, повыдомляэ Bloomberg.

64-річний Цінде — кандидат від правлячої Демократичної прогресивної партії, готовий вести жорстку політику з досягнення незалежності Тайваню від Китаю й тісну співпрацю із західними партнерами. За інформацією агентства, на цей час його підтримали 43,1% виборців. 36,1% в опозиційного кандидата Хоу Юї, який виступає за нормалізацію відносин з Китаєм без возз'єднання. Третім іде Ке Веньчже від Тайванської народної партії з 20,8% голосів. Він виступає за стриманий діалог з Пекіном для уникнення можливої війни. Кого обирають На виборах три кандидати. Один із них упевнений, що в суботу тайванці обиратимуть між миром та війною

Президент — ключова постать тайванської політичної системи, глава держави та головнокомандувач. Обирають президента (і віце-президента, що йде з ним у парі) прямим голосуванням в один тур, для перемоги потрібно набрати більшість голосів.

На цьогорічних виборах кандидатів троє. І, якщо вірити передвиборчый риториці, жоден з них не збирається радикально реформувати відносини з Пекіном (у будь-який бік).

Від правлячої ДПП висунувся нинішній віце-президент і лідер партії Лай Цінде (в одному з передвиборчих роликів чинний президент Цай Інвень передає йому кермо автомобілем зі словами «веди краще за мене»). У 2017 році Лай Цінде називав себе «прагматичним борцем за тайванську незалежність», однак через шість років заявив, що не бачить потреби у формальному оголошенні незалежності від Китаю, адже «Тайвань вже є суверенною, незалежною країною під назвою Китайська Республіка».

64-річний Лай Цінде планує зберігати статус-кво у відносинах з Пекіном, але при цьому «зміцнювати військовий потенціал» Тайваню доти, доки «Китай не відмовиться від застосування сили». Він також розраховує, що Пекін буде обережнішим, якщо країн, які визнають те, що Тайвань не є частиною КНР, буде більше. Нині таких держав 13 і останніми роками їх кількість скорочується через тиск КНР.

Від Гоміньдану (а партія хоч і програла останні парламентські вибори, але контролює більшість місцевих органів на всьому острові) балотується 66-річний Хоу Юї — мер Нового Тайбею. Це специфічне муніципальне утворення, яке оточує столичний Тайбей. Якщо вважати Новий Тайбей окремим містом, то воно найбільше населене на Тайвані — в ньому живе понад чотири мільйони людей.

Під час кампанії Хоу говорив, що 13 січня тайванці прийдуть на вибори між миром та війною. Він упевнений, що запобігти повномасштабному вторгненню може лише активніша дипломатична та економічна взаємодія з Пекіном (наприклад, у туризмі) — і збирається розвивати його.

Ще один кандидат — 64-річний Ке Веньчже, колишній мер Тайбея, який представляє популістську партію народу Тайваню (створена у 2019 році). Ке наполягає на перегляді «консенсусу 1992 року» та критикує позицію обох опонентів. Гоміньдан йому не подобається за «зайву м’якість» у діалозі з КНР, а ДПП — за «радикалізм». Він упевнений, що у разі перемоги зможе знайти щось середнє між цими варіантами.

Хто переможе на виборах 13 січня — не зрозуміло. За місцевими законами публікувати опитування громадської думки протягом 10 днів до виборів не можна. Згідно з опитуваннями на 3 січня, кандидата від ДПП Лай Цінде підтримували близько 36% респондентів, Хоу Юї — 31%, а Ке Веньчже — 24%.