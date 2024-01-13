РЭБ сменил курс 20 российских ракет во время атаки 13 января

https://racurs.ua/n191317-reb-smenil-kurs-20-rossiyskih-raket-vo-vremya-ataki-13-yanvarya.html

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Вночі над Україною сили ППО знищили 8 ракет.

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Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника: керовані, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, крилаті ракети, ударні БпЛА:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — рф.;

3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску -Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. — рф.;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда — Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянської область -рф).

Понад 20 засобів, що не потрапили в статистику збитих, не досягли цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби, зазначили військові.

Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики». Тримаймо небо, — зазначили в Повітряних силах.

Загинув собака і руйнування у приватному секторі Чернігова: поліція області розповіла про наслідки падіння уламків російської ракети.

Пошкоджено кілька будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі від вибуху загинув собака, люди вціліли.

Також стало відомо, що сили ППО збили дві ракети в Дніпропетровській області.