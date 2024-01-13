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РЕБ змінив курс 20 російських ракет під час атаки 13 січня
РЕБ змінив курс 20 російських ракет під час атаки 13 січняhttps://racurs.ua/ua/n191317-reb-zminyv-kurs-20-rosiyskyh-raket-pid-chas-ataky-13-sichnya.htmlРакурс
Вночі над Україною сили ППО знищили 8 ракет.
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Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника: керовані, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, крилаті ракети, ударні БпЛА:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — рф.;
- 3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску -Тамбов);
- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, рф.);
- 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. — рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда — Крим;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянської область -рф).
Понад 20 засобів, що не потрапили в статистику збитих, не досягли цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби, зазначили військові.
Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики». Тримаймо небо, — зазначили в Повітряних силах.
Загинув собака і руйнування у приватному секторі Чернігова: поліція області розповіла про наслідки падіння уламків російської ракети.
Пошкоджено кілька будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі від вибуху загинув собака, люди вціліли.
Також стало відомо, що сили ППО збили дві ракети в Дніпропетровській області.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет із Каспійського моря. За інформацією українських військових, здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 із шести літаків Ту-95МС над Каспійським морем.
Повітряна тривога оголошена у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.
Раніше цієї ночі українські джерела повідомляли про серію вибухів у Дніпрі.
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