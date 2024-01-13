Хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

https://racurs.ua/n191316-husity-oshibochno-atakovali-tanker-s-rossiyskoy-neftu.html

Ракурс

Єменські хусити помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британської охоронної компанії Ambrey.

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За версією Ambrey, судно було обрано як мету через те, що в загальнодоступній базі даних вважалося як пов’язане з Великобританією, але це вже була застаріла інформація.

Інформаційний центр морських торгових операцій Великої Британії повідомив, що отримав повідомлення про падіння ракети приблизно за 500 метрів від танкера, який знаходився за 90 морських миль на південний схід від єменського порту Аден. У повідомленні центру йдеться, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Це був другий танкер з російською нафтою, який помилково став об'єктом нападу хуситів, — цитує Reuters повідомлення Ambrey. Деталі першого інциденту не уточнюються.

Єменські хусити, починаючи з осені, постійно атакують морські судна у Червоному морі. 14 листопада угруповання заявило, що атакуватиме всі судна, які пов’язані з Ізраїлем, назвавши свої дії відповіддю на «американо-ізраїльську агресію в секторі Газа». При цьому напади зазнали не лише військових кораблів, а й безліч торгових судів з різних країн.

У ніч на 12 січня та 13 січня США та Велика Британія завдали масованого удару по об'єктах хуситів у Ємені. Обстріли вели з використанням ракет «Томагавк» з бойових кораблів та підводних човнів, а також винищувачів. Американські військові стверджували, що завдали ударів по командних пунктах, складах боєприпасів, пускових установок, виробничих потужностей та радарів протиповітряної оборони.