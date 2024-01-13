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Утренняя атака на Украину - в регионах рассказали о падении и сбитии ракет
Утренняя атака на Украину — в регионах рассказали о падении и сбитии ракетhttps://racurs.ua/n191315-utrennyaya-ataka-na-ukrainu-v-regionah-rasskazali-o-padenii-i-sbitii-raket.htmlРакурс
На Полтавщині під час повітряної тривоги працювала ППО.
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Про це уранці 13 січня повідомив керівник ОВА Пилип Пронін. У Кременчуцькому районі на приватне подвір’я впала ракета, яка не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає.
Також ППО працювала під час атаки на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині, повідомили в ОВА.
Сили ППО також працювали на Хмельниччині, є збиття повітряної цілі в межах області, повідомили в ОВА. Об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.
Уламки від збитої ракети впали у мікрорайоні Бобровиця в Чернігові, повідомив в.о. міського голови Ломако. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, що уранці 13 січня росіяни вдарили по Україні кількома десятками ракет різного типу.
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