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Утренняя атака на Украину - в регионах рассказали о падении и сбитии ракет

Утренняя атака на Украину — в регионах рассказали о падении и сбитии ракет

13 янв 2024, 09:26
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На Полтавщині під час повітряної тривоги працювала ППО.


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Про це уранці 13 січня повідомив керівник ОВА Пилип Пронін. У Кременчуцькому районі на приватне подвір’я впала ракета, яка не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає.

Також ППО працювала під час атаки на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині, повідомили в ОВА.

Сили ППО також працювали на Хмельниччині, є збиття повітряної цілі в межах області, повідомили в ОВА. Об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

Уламки від збитої ракети впали у мікрорайоні Бобровиця в Чернігові, повідомив в.о. міського голови Ломако. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що уранці 13 січня росіяни вдарили по Україні кількома десятками ракет різного типу.

Источник: Ракурс


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