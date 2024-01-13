Ранкова атака на Україну - у регіонах розповіли про падіння та збиття ракет

https://racurs.ua/ua/n191315-rankova-ataka-na-ukrayinu-u-regionah-rozpovily-pro-padinnya-ta-zbyttya-raket.html

Ракурс

На Полтавщині під час повітряної тривоги працювала ППО.

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Про це уранці 13 січня повідомив керівник ОВА Пилип Пронін. У Кременчуцькому районі на приватне подвір’я впала ракета, яка не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає.

Також ППО працювала під час атаки на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині, повідомили в ОВА.