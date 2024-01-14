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Ракурс
Вражеская спецтехника возле аэродромов «Бельбек» и «Кача». Фото: «АТЕШ»

Партизаны обнаружили вражескую спецтехнику возле аэродромов «Бельбек» и «Кача»

14 янв 2024, 18:49
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Кримські партизани зафіксували підрозділ окупаційної армії рф неподалік від севастопольських аеродромів.


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Російський військовий підрозділ та радіолокаційну систему виявили в покинутій будівлі поблизу аеродромів «Бельбек» і «Кача» у Нахімовському районі Севастополя. Розташувалися окупанти біля населеного пункту Полюшко Качинського муніципального округу. Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Поруч із будинків, який зайняли загарбники, стоїть ворожа РЛС з командною машиною. На постійній основі там перебувають близько 30 військових. Координати розташування ворожого об'єкта: 44.741820, 33.597293.

Рух опору зазначає, що ця радіолокаційна станція поставлена для захисту прилеглих військових аеродромів. За 4 км на північ від цього місця розташований аеродром «Кача», а за 5 км на південь — аеродром подвійного призначення «Бельбек».

Ворожа спецтехніка біля аеродромів «Бельбек» і «Кача». Фото: «АТЕШ»

Ворожа спецтехніка біля аеродромів «Бельбек» і «Кача». Фото: «АТЕШ»

Ворожа спецтехніка біля аеродромів «Бельбек» і «Кача». Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року українські партизани з руху «АТЕШ» встановили точне місцеперебування російських систем протиповітряної оборони в анексованому Криму. Десятки комплексів ворожої ППО зафіксували на острові Тузла та біля в’їзду на Кримський міст. Ворог намагався замаскувати пускові установки та радари й обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.

Источник: Ракурс


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