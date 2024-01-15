Армия Польши. Фото:

https://racurs.ua/n191375-v-polshe-vveli-novyy-voennyy-bilet-na-sluchay-obyavleniya-mobilizacii.html

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Новий зразок військового квитка на випадок оголошення мобілізації або впровадження воєнного стану запровадили у Польщі.

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У ньому вказується не лише час та місце явки військовозобов’язаного, але й інформація про відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію. Поляк повинен негайно прибути на вказане місце — не пізніше ніж за шість годин після оголошення загальної мобілізації. Про це 15 січня повідомив Telegram-канал «Нова Польща».

Інший строк визначений для поняття «явка» — до 12.00 на другий день від оголошення мобілізації або початку війни.

Особа, яка під час мобілізації або воєнного стану підлягає призову, не з’явиться у визначений строк та місце, то може сісти в тюрму на щонайменше три роки. А ухилянтам загрожує тюремний строк від п’яти років.

Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на секретний сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» повідомило, що армія Німеччини готується до війни з росією. Сценарій передбачає, що східний фланг НАТО готується до гібридної російської атаки в лютому цього року.

Джерело: Telegram-канал «Нова Польща»