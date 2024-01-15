Украинцам предлагают собирать дроны для ВСУ дома – насколько это реально

https://racurs.ua/n191390-ukraincam-predlagaut-sobirat-drony-dlya-vsu-doma-naskolko-eto-realno.html

Ракурс

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров закликав українців долучитися до безплатних курсів, після закінчення яких вони зможуть збирати вдома FPV-дрони.

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Проєкт «Народний дрон» від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

Під час навчання буде надано доступ до лекцій, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим, — сказав міністр.

У мережі цим днями бурхливо обговорюють заклик віцепрем'єра Федорова.

Думки розділилися — одні гаряче підтримали, інші затаврували ідею як профанацію та спробу перекласти відповідальність з влади на суспільство.

«BBC Україна» пише, що на захист Михайла Федорова виступила одна з організаторок ініціативи Victory Drones Марія Берлінська. Різку реакцію частини громадськості вона пояснила тим, що люди не так зрозуміли міністра.

Мовляв, він зовсім не мав на увазі, що Україна централізовано не буде займатися дронами, а лише хотів похвалити та прорекламувати реальну волонтерську ініціативу, яка уже працює в Україні.

На сайті Victory Drones є форма для участі в проєкті «Народний FPV», яку може заповнити будь-хто охочий, щоб приєднатися до курсу складання дронів в домашніх умовах. За сім лекцій та два тижні слухачів обіцяють навчити складати вдома 7-дюймовий дрон-камікадзе з батареєю.

Далі дрон треба надіслати інструкторам для проведення тестувань. Без цього його відправляти військовим не можна.

Сам курс безплатний, але слухачу доведеться самостійно за свої гроші купити компоненти для дрона. Відповідно до списку на сайті платформи, це обійдеться приблизно в 340 дол. Ще близько 250 дол. коштуватимуть інструменти та матеріали, якщо у слухача їх досі не було.

Це як конструктор «Збери сам». Твоє завдання трішечки попрацювати паяльником і все це зібрати докупи. Після цього ти все це передаєш професійному програмісту, він ставить програмне забезпечення, якісь складні елементи, проводить тестування. Це набагато збільшує темпи виробництва. Тобто кваліфіковані працівники на останньому етапі перевіряють якість збірки. А малокваліфікований персонал може робити ці дрони", — сказав у коментарі НВ авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, це мало відрізняється від гуртків, де вчили радіосправі, програмуванню чи авіамоделюванню.

Щоправда, на думку Романенка, більш раціонально було б робити це у форматі невеликих виробництв, а не буквально вдома, як запропонував Федоров.

Історія питання

Українські посадовці розповіли AFP, що військовим потрібно від 100 тисяч до 120 тисяч безпілотників на місяць, щоб відбивати вторгнення росії.

У Кабінеті міністрів України раніше заявляли, що за час повномасштабної війни країна збільшила виробництво дронів у сто разів. Тим часом президент України Володимир Зеленський у грудні пообіцяв, що у 2024 році Україна виробить мільйон дронів.