Украина и Швейцария начнут подготовку к проведению Глобального саммита мира

https://racurs.ua/n191396-ukraina-i-shveycariya-nachnut-podgotovku-k-provedeniu-globalnogo-sammita-mira.html

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Україна та Швейцарія завтра розпочнуть підготовку до проведення саміту миру на рівні лідерів держав. Швейцарія готова прийняти його у себе.

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Поки невідомо, коли саме відбудеться саміт. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що хотів би побачити на ньому лідерів країн Глобального Півдня та Китаю.

Окрім того, президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній з Зеленським пресконференції заявила, що її країна виділить 1,5 мільярда франків на підтримку України з 2025 до 2028 року. Зеленський заявив, що цю допомогу витрачатимуть на відновлення цивільної інфраструктури та децентралізацію енергосистеми.

На саміті в Давосі західні партнери України висловили однозначну підтримку її мирного плану й закликали представників Глобального Півдня «чітко пояснити росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки».

Про це журналістам у Брюсселі за результатами переговорів щодо формули миру, який відбувся у неділю в Давосі, повідомили посадовці ЄС на умовах анонімності.