Дело ОАСК – защитник не пришел из-за того, что повел детей в аквапарк

https://racurs.ua/n191394-delo-oask-zaschitnik-ne-prishel-iz-za-togo-chto-povel-detey-v-akvapark.html

Ракурс

У справі Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) захисник не з’явився через те, що повів дітей до аквапарку.

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15 січня Вищий антикорсуд мав продовжити слухати думки учасників справи ОАСК з приводу клопотання про закриття провадження. Однак захисник обвинуваченого судді Ігоря Погрібниченка вкотре не з’явився.

Йдеться про адвоката Лапшина, пише Центр протидії корупції (ЦПК).

Як стало відомо під час засідання, в захисника нібито немає можливості брати участь в судовому засіданні, в тому числі і по відеозв’язку.

Все через те, що адвокат веде дітей в аквапарк. Оскільки він єдиний, хто не висловився з приводу клопотань про закриття — засідання, по суті, тривало всього 20 хвилин.

Головуючий суддя Віктор Ногачевський повідомив, що в наступному судовому засіданні вони будуть ініціювати питання притягнення цього захисника до відповідальності.

У ЦПК кажуть, що це вже не перша неявка захисника, у зв’язку з чим суд вже звертався в Центр безоплатної правничої допомоги щодо моніторингу якості наданих ним послуг.

Крім захисника Погрібниченка, не з’явився також суддя Павло Вовк. В клопотанні про відкладення його захисник зазначив, що Вовк нібито перебуває на лікарняному.

Суддя зазначив, що в його діях не бачить зловживань, оскільки з моменту коли до нього було застосовано привід — це перший раз, коли він відсутній.

В залі також не помітили обвинуваченого суддю Аблова. Припускаємо, що суддя відсутній через історію з сином Іваном, якого підозрюють у вбивстві. Останнього, до слова, сьогодні взяли під варту без права внесення застави.

Систематична неявка учасників у цій справі є вже сталою практикою: частина обвинувачених суддів ОАСК або їхніх захисників постійно і по черзі хворіють, перебувають у відпустках чи знаходять інші причини, щоб пропускати засідання.

У ЦПК зазначили, що підготовче засідання в цій справі триває вже півтора року.