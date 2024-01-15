Сунак отказался от термина "заверения безопасности" и упомянул об обязательствах в соглашении с Украиной

https://racurs.ua/n191393-sunak-otkazalsya-ot-termina-zavereniya-bezopasnosti-i-upomyanul-ob-obyazatelstvah-v-soglashenii.html

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Сунак у британському парламенті відмовився від терміну «безпекові запевнення» щодо угоди з Україною.

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Тепер ми перші, хто дотримує обіцянку, зроблену на торішньому саміті НАТО разом з іншими країнами надати нові двосторонні безпекові зобов’язання, — сказав він.

Сунак наголосив, що місце України в НАТО, а Альянс стане сильнішим з Україною в його рядах, пише «Європравда».

Але ці зобов’язання закриють прогалину, доки цей день настане, — заявив прем'єр Британії.

Нагадаємо, що у Києві Сунак не вживав терміну «зобов'язання» (commitments) натомість декілька разів повторивши, що йдеться про «безпекові запевнення» (security assurances).

Якщо росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні. Швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для росії, — заявив Ріші Сунак у Києві.

Також 15 січня у парламенті Сунак заявив, що Лондон прагне «деескалації напруженості» в Червоному морі та приєднався до авіаударів США по позиціях повстанців-хуситів в Ємені, які атакують комерційні судна, як «крайній захід».

Він додав, Британія вжила пропорційних і цілеспрямованих заходів проти військових цілей хуситів, щоб надіслати чіткий сигнал про неприйнятність такої поведінки.