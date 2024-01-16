Белый дом потребует, чтобы Украина перешла в «оборону» — Bloomberg

https://racurs.ua/n191422-belyy-dom-potrebuet-chtoby-ukraina-pereshla-v-oboronu-bloomberg.html

Ракурс

У Давосі США запропонують Володимиру Зеленському змінити стратегію та перейти до оборони. Таку пропозицію передасть президенту України в Давосі радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

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Як пише Bloomberg, Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не сподобається чути це або обговорювати публічно. На думку автора статті, він має сказати Саллівану, щоб той передав Байдену і нагадав Конгресу, що Україна може тримати оборону тільки в разі, якщо США та їхні союзники забезпечать її всім необхідним.

Як повідомляє інформагентство, виступаючи перед Зеленським у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, радник із національної безпеки США Джейк Салліван передасть послання від Байдена.

Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби із російськими загарбниками: від нападу до оборони.

Bloomberg пише, що Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не сподобається чути чи говорити про це публічно. Тому він повинен сказати Саллівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу США, що Україна може грати у належну оборону лише у тому випадку, якщо США та їхні союзники гарантують, що вона має для цього засоби.

У статті сказано, що «контрнаступ України провалився», а це нібито «розчарувало Вашингтон, який закликав Київ обрати іншу тактику».

У матеріалі зазначається, що російські окупанти «надто добре окопалися», а «українці втратили дуже багато солдатів і дуже багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони». Наступати завжди важче, ніж оборонятися, але для України про це тепер «не може бути й мови».

Bloomberg пише, що російський диктатор володимир путін усвідомив і тактичні переваги оборони: він фактично наказав своїй армії призупинити наступ і утримувати зайняті землі.

Крім того, у матеріалі сказано, що у 2024 році Кремль витрачатиме на армію 8% ВВП, що перевищить соціальні витрати вперше з часів розпаду СРСР. Російські заводи виробляють кулі та бомби, а їхні партнери — Іран та Північна Корея — постачають ще більше.

У статті йдеться, що Україна має менші ресурси. До минулого року вона отримувала щедру підтримку від США, Великої Британії, ЄС та інших західних союзників. Однак їхній «ентузіазм слабшає".