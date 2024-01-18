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Ракурс
Бойцы Нацгвардии взяли в плен группу оккупантов. Фото: Александр Пивненко

Нацгвардейцы взяли в плен группу оккупантов на восточном направлении (ФОТО)

18 янв 2024, 14:18
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Українські військові не лише успішно знищують ворогів на фронті, але й поповнюють обмінний фонд.


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Зокрема, на одній із ділянок фронту на східному напрямку військовослужбовці НГУ, які утримують свої позиції, взяли у полон сімох російських солдатів. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 18 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в результаті одного із бойових зіткнень, українські захисники відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли у полон сімох окупантів.

Бійці Нацгвардії взяли у полон групу окупантів. Фото: Олександр Півненко

Нагадаємо, у грудні минулого року речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявляв, що все більше військових Збройних сил російської федерації імітують атаки й здаються у полон групами.

Однією з причин таких дій рядових окупантів — це нелюдське ставлення з боку командування. Бо за відмову йти на «м'ясні» штурми окупанти роздягають їх догола та саджають у холодні ями й погрожують розстрілами.

Источник: Ракурс


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