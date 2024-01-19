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Фанаты Мадонны судятся из-за запоздалого начала концерта - им пришлось рано вставать, чтобы пойти на работу

Фанаты Мадонны судятся из-за запоздалого начала концерта — им пришлось рано вставать, чтобы пойти на работу

19 янв 2024, 11:17
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Двоє шанувальників Мадонни подали до суду на попзірку через запізнілий початок концерту, адже наступного ранку їм «довелося рано вставати, щоб піти на роботу».


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Як пише The guardian, у позові йдеться, що відвідувачі придбали квитки на подію у Нью-Йорку, яка мала розпочатися 13 грудня о 20.30. Співачка ж вийшла на сцену лише після 22.30.

Шанувальники пішли з концерту після першої години ночі, коли рух громадського транспорту вже був обмежений, а вартість проїзду приватним транспортом підвищилася.

Відвідувачі звинувачують Мадонну та промоутера туру у «оманливих торговельних практиках» через запізнілий початок виступу, що, як вони стверджують, є порушенням контракту.

Источник: Ракурс


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