Фанати Мадонни позиваються через запізнілий початок концерту - їм довелося рано вставати, щоб піти на роботу

https://racurs.ua/ua/n191508-fanaty-madonny-pozyvautsya-cherez-zapiznilyy-pochatok-koncertu-yim-dovelosya-rano-vstavaty.html

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Двоє шанувальників Мадонни подали до суду на попзірку через запізнілий початок концерту, адже наступного ранку їм «довелося рано вставати, щоб піти на роботу».

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Як пише The guardian, у позові йдеться, що відвідувачі придбали квитки на подію у Нью-Йорку, яка мала розпочатися 13 грудня о 20.30. Співачка ж вийшла на сцену лише після 22.30.

Шанувальники пішли з концерту після першої години ночі, коли рух громадського транспорту вже був обмежений, а вартість проїзду приватним транспортом підвищилася.

Відвідувачі звинувачують Мадонну та промоутера туру у «оманливих торговельних практиках» через запізнілий початок виступу, що, як вони стверджують, є порушенням контракту.