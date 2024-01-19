В Bihus.Info рассказали, как за ними следили на корпоративе

https://racurs.ua/n191513-v-bihus-info-rasskazali-kak-za-nimi-sledili-na-korporative.html

Ракурс

До стеження за командою Bihus.Info на території комплексу «Українське село» було залучено щонайменше 30 людей, камери були й у спальнях дівчат.

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Головний редактор розслідувачів Денис Бігус розповів, що за тиждень до прибуття команди видання в комплекс приїжджав чоловік, якого дуже цікавив ресторан. Тільки не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі.

Він забронював на 26 грудня (день до нашого заїзду) ті ж самі номери, що й у нас, і сауну, — зазначили в Bihus.Info.

За його словами, ситуація ще мерзенніша, ніж здавалось: камери, ймовірно, були встановлені у всіх готельних номерах співробітників і навіть у сауні.

Одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та через кілька днів після від’їзду. Це означає, що у відпочинковому комплексі записували не тільки співробітників агенції розслідувачів.

Історія питання

Нещодавно на маловідомому ресурсі «Народна правда» зʼявилося відео, де працівники видання Bihus. Іnfo вживають наркотики. Засновник проєкту Денис Бігус повідомив, що за його командою кілька місяців незаконно стежили.

Це вже не перша атака на журналістів за останній час. Кілька днів тому низка анонімних Telegram-каналів розпочали кампанію з дискредитації розслідувача Юрія Ніколова. Раніше під удар потрапили антикорупційні активісти Михайло Жернаков та Олександр Лємєнов.

СБУ відкрила кримінальну справу за фактом стеження за журналістами проєкту «Бігус.інфо»

Володимир Зеленський відреагував на інциденти з Бігусом і Ніколовим.

Окремо — щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий, — сказав український президент у вечірньому зверненні.

В Bіhus. Іnfо повідомили, що СБУ вилучила носії з записами з камер у комплексі, де приховано знімали їх співробітників.