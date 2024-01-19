ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций, фото: Pix4free

https://racurs.ua/n191520-evrosouz-gotovit-novyy-paket-sankcii-ko-vtoroy-godovschine-rossiyskogo-vtorjeniya-bloomberg.html

Ракурс

Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який планує затвердити до 24 лютого — до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

.

Потенційні заходи можуть включати нові списки, більше торговельних обмежень і боротьбу з постійними спробами москви обійти санкції блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС, Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що можливі санкції обговорювалися 17 січня на зустрічі послів країн-членів ЄС, учасники якої вирішували, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Але досягти згоди щодо 13-го раунду санкцій до наступного місяця буде нелегко, оскільки попередній раунд вимагав тижнів переговорів, — наголошує видання.

Також тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб модернізації нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

В межах ЄФМ країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, однак рішення про виділення і виплату коштів вимагають одностайної підтримки країн-членів — на практиці це дозволило прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану затримати або накласти вето на допомогу Україні.

Джерело: Bloomberg