Комплексы «Искандер». Фото:

https://racurs.ua/n191545-belarus-poluchila-rossiyskie-yadernye-rakety-dlya-iskanderov-lukashenko.html

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Країна-агресор рф надала білорусі тактичні ядерні ракети до комплексів «Іскандер».

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Це озброєння було надане коштом інших фінансових ресурсів, які білоруська республіка надає росії. Самопроголошений президент олександр лукашенко підписав указ, як застосовувати цю зброю. Про це повідомляє російське пропагандистське РІА «Новости» із посиланням на заяву диктатора.

Ми в росіян, за їхні гроші, — щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як «Іскандер». Особливо небезпечна зброя… Я підписав указ, як застосовувати цю зброю. Її можна застосувати тільки за згодою президента, — заявив він.

Також лукашенко зробив кілька заяв й розхвалив російську ядерну зброю. За його словами, як тільки Мінськ отримав боєголовки, то всі «очманілі сусіди опустили крила».

При цьому диктатор погодився, що це «страшна зброя» й наголосив, що «не дай Бог не тільки мені, а й новому поколінню політиків думати про застосування цієї ядерної зброї».

Нагадаємо, 25 травня 2023 року міністри оборони рф та білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на території республіками. А в червні російський диктатор володимир путін заявив, що частина ядерної зброї рф уже перебуває в білорусі.