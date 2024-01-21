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Бомбическая ночь в россии - прилетело по производителю "Панцирей"
Бомбическая ночь в россии — прилетело по производителю «Панцирей»https://racurs.ua/n191565-bombicheskaya-noch-v-rossii-priletelo-po-proizvoditelu-pancirey.htmlРакурс
По заводу «Щеглівський вал» у російській Тулі здійснили атаку безпілотниками.
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Про це повідомило кільком українським медіа джерело в українських спецслужбах.
Як пише, «Суспільне», завод зокрема виробляє ЗРК «Панцир-С». Також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.
Напередодні ввечері в Міноборони рф заявили, що нібито знищили низку безпілотників, які намагалися атакувати обʼєкти в трьох областях.
За даними росмедіа, в Тулі збили не всі безпілотники. Був потужний вибух та пожежі в Пролетарському районі міста, де розташований «Щеглівський вал».
У Ленінградській області рф з ночі горить великий газовий термінал. Перед вибухами місцеві чути звук безпілотника. Термінал знаходиться у селищі Усть-Луга Ленінградської області, це за 856 км від кордону України.
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