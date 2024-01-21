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Ракурс
Бомбическая ночь в россии - прилетело по производителю "Панцирей"

Бомбическая ночь в россии — прилетело по производителю «Панцирей»

21 янв 2024, 09:54
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По заводу «Щеглівський вал» у російській Тулі здійснили атаку безпілотниками.


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Про це повідомило кільком українським медіа джерело в українських спецслужбах.

Як пише, «Суспільне», завод зокрема виробляє ЗРК «Панцир-С». Також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.

Напередодні ввечері в Міноборони рф заявили, що нібито знищили низку безпілотників, які намагалися атакувати обʼєкти в трьох областях.

За даними росмедіа, в Тулі збили не всі безпілотники. Був потужний вибух та пожежі в Пролетарському районі міста, де розташований «Щеглівський вал».

У Ленінградській області рф з ночі горить великий газовий термінал. Перед вибухами місцеві чути звук безпілотника. Термінал знаходиться у селищі Усть-Луга Ленінградської області, це за 856 км від кордону України.

Источник: Ракурс


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