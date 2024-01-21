Возле Питера горит терминал газовой компании, в россию снова прилетали беспилотники

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Ракурс

Біля Санкт-Петербурга палає термінал газової компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

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За даними петербурзького видання «Фонтанка», перед вибухами й пожежею в порту в тому напрямку було зафіксовано проліт двох безпілотників.

На терміналі закачували на танкери зріджений газ. Він знаходиться за 856 км від кордону України.

Увечері 20 січня кілька невідомих дронів прилетіло до Тули. Там розташований завод «Щегловський вал», який, зокрема, виробляє комплекси «Панцир-С» та модернізує іншу техніку.

У Telegram-каналах пишуть, що в Тулі прилетіло по військовому заводу «Щегловський вал».

Потужний вибух та пожежа сталися у Пролетарському районі. Там розташований завод Щегловський вал, що серед інших виробляє комплекси «Панцир-С, — повідомив о 1.15 російський паблік «ВЧК-ОГПУ».

Московити також писали про нічні атаки безпілотників у Тульській, Орловській та Смоленській областях.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Усть-Луга на терміналі компанії «Новатек» сталася пожежа. Проведено евакуацію персоналу, постраждалих немає, запевняє Дрозденко.

Він додав, що у Кінгісепському районі області введено режим підвищеної готовності, а голова району веде засідання оперативного штабу.

При цьому Дрозденко не уточнив причини пожежі у порту.

Вночі телеграм-канал «Обережно, новини» з посиланням на мешканців Кінгісеппа повідомляв, що вони чули звуки безпілотників, що пролітають.

Міноборони росії події, що відбулися в порту Усть-Луга, поки не коментувало.

Ленінградська область потрапила під атаку безпілотників уперше 18 січня. Досі найпівнічнішою і віддаленою від України точкою офіційно називали Псковську область.

Міноборони росії писало про безпілотники, збиті над Смоленською областю, а також про «збиті українські дрони» над Орловською та Тульською областями. У тульських телеграм-каналах з’явилися кадри зі спалахом у небі та звуком сильного вибуху.