путину подарили "талисман победы" - он сине-желтый

https://racurs.ua/n191661-putinu-podarili-talisman-pobedy-on-sine-jeltogo-cveta.html

Ракурс

Російському диктатору володимиру путіну подарували зроблений школярами талісман перемоги. Предмет невідомої форми та змісту виявився синьо-жовтого кольору — такого, як і національний прапор України, з яким рф вже майже 10 років воює.

.

Господарю Кремля «талісман перемоги» вручила під час зустрічі з учасниками та переможцями всеросійських сімейних конкурсів дівчинка з Брянської області.

Її вчителька пояснила путіну, що такі вироби школярі роблять із глини для учасників СВО — так у росії називають війну з Україною.