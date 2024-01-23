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Ракурс
путину подарили "талисман победы" - он сине-желтый

путину подарили «талисман победы» — он сине-желтого цвета

23 янв 2024, 22:49
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Російському диктатору володимиру путіну подарували зроблений школярами талісман перемоги. Предмет невідомої форми та змісту виявився синьо-жовтого кольору — такого, як і національний прапор України, з яким рф вже майже 10 років воює.


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Господарю Кремля «талісман перемоги» вручила під час зустрічі з учасниками та переможцями всеросійських сімейних конкурсів дівчинка з Брянської області.

Її вчителька пояснила путіну, що такі вироби школярі роблять із глини для учасників СВО — так у росії називають війну з Україною.

Ви напевно багато разів чули, що такі вироби, листи, малюнки наші хлопці в зоні бойових дій у себе в тих умовах, в яких вони знаходяться, вивішують не як витвір мистецтва, а як частину серця тих, хто пам’ятає про них і бажає удачі перемоги, — відповів щасливий власник синьо-жовтого талісману дівчинці.

Источник: Ракурс


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