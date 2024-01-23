Ракурсhttps://racurs.ua/
путину подарили "талисман победы" - он сине-желтый
путину подарили «талисман победы» — он сине-желтого цветаhttps://racurs.ua/n191661-putinu-podarili-talisman-pobedy-on-sine-jeltogo-cveta.htmlРакурс
Російському диктатору володимиру путіну подарували зроблений школярами талісман перемоги. Предмет невідомої форми та змісту виявився синьо-жовтого кольору — такого, як і національний прапор України, з яким рф вже майже 10 років воює.
.
Господарю Кремля «талісман перемоги» вручила під час зустрічі з учасниками та переможцями всеросійських сімейних конкурсів дівчинка з Брянської області.
Її вчителька пояснила путіну, що такі вироби школярі роблять із глини для учасників СВО — так у росії називають війну з Україною.
Ви напевно багато разів чули, що такі вироби, листи, малюнки наші хлопці в зоні бойових дій у себе в тих умовах, в яких вони знаходяться, вивішують не як витвір мистецтва, а як частину серця тих, хто пам’ятає про них і бажає удачі перемоги, — відповів щасливий власник синьо-жовтого талісману дівчинці.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...