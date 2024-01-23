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путіну подарували "талісман перемоги" - він синьо-жовтий
путіну подарували «талісман перемоги» — він синьо-жовтого кольору (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191661-putinu-podaruvaly-talisman-peremogy-vin-syno-jovtogo-koloru-video.htmlРакурс
Російському диктатору володимиру путіну подарували зроблений школярами талісман перемоги. Предмет невідомої форми та змісту виявився синьо-жовтого кольору — такого, як і національний прапор України, з яким рф вже майже 10 років воює.
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Господарю Кремля «талісман перемоги» вручила під час зустрічі з учасниками та переможцями всеросійських сімейних конкурсів дівчинка з Брянської області.
Її вчителька пояснила путіну, що такі вироби школярі роблять із глини для учасників СВО — так у росії називають війну з Україною.
Ви напевно багато разів чули, що такі вироби, листи, малюнки наші хлопці в зоні бойових дій у себе в тих умовах, в яких вони знаходяться, вивішують не як витвір мистецтва, а як частину серця тих, хто пам’ятає про них і бажає удачі перемоги, — відповів щасливий власник синьо-жовтого талісману дівчинці.